Эксперты обсудят "захват" фондового рынка розничными инвесторами

18 мая в Москве состоится конференция "Финансовые продукты для долгосрочных инвесторов", организованная рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения".

В ней примут участие представители Банка России и финансового рынка.

Снижение доходности по депозитам привело к рекордному притоку физических лиц на фондовый рынок. На Московскую биржу вышло почти 5 млн новых инвесторов, на Санкт-Петербургскую - 2,5 млн человек. "Захват" фондового рынка розничными инвесторами потребует изменений от всех участников инфраструктуры и регуляторов. Как сформировать устойчивый долгосрочный инвестиционный ресурс из средств розничных инвесторов? Как должно меняться регулирование финансового рынка? Как будут меняться стратегии продаж финансовых инструментов? Эти и другие вопросы предстоит обсудить участникам конференции.

На конференции будет представлено исследование рынка финансовых продуктов для розничных инвесторов, включающее структуру и объемы, прогноз, результаты опроса участников рынка.