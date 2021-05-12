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12.05.2021 07:05
Рубрика: Экономика

Воробьевы горы станут ближе

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 102(8453)
Знаменитую эскалаторную галерею на Воробьевых горах планируется открыть после реконструкции до конца следующего года.

Об этом рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

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"Воробьевы горы - это один из символов Москвы, уникальное историческое место. Это точка притяжения москвичей и туристов. Мы не просто воссоздадим уникальный объект в том виде, в котором он задумывался, мы вернем ему важную транспортную функцию", - подчеркнул он.

Напомним, эскалаторная галерея работала на Воробьевых горах еще в советские годы, но последние почти 40 лет была закрыта и разрушалась. Она связывала станцию метро с улицей Косыгина. После реконструкции в новом павильоне запустят три эскалатора, а с крыши можно будет любоваться Москвой.

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