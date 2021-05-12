ФСБ выявила частную клинику, выдававшую фальшивые справки иностранцам

Сотрудники отряда пограничного контроля ФСБ России в аэропорту Шереметьево пресекли изготовление и сбыт подложных медицинских справок.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, поддельные справки выдавали в частной клинике иностранцам, они служили основанием для въезда иностранных граждан на территорию России в условиях действующих ограничений во время пандемии.

По данным УФСБ, у руководителя частной медклиники изъято более 100 справок-приглашений на якобы лечение в России, а также клиентская база иностранцев, которые собирались купить подложные документы.