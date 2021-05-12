Городские службы столицы ликвидируют последствия ураганного ветра

С начала стихии в столице повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения. Об этом сообщает телеграмм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Как напомнили коммунальщики, непогода продлится минимум до 22:00, в это время возможно усиление ветра до 23 м/с. "Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. По возможности воздержитесь от пребывания на улице", - предостерегли представители комплекса городского хозяйства.

Если вы заметили упавшие, перегородившие проезд или подход деревья, сообщите об этом на единый номер приемной правительства Москвы +7495777-77-77.