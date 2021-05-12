Какое время суток самое опасное на дорогах Москвы?

Столичный департамент транспорта собрал данные по автоавариям за прошлый год и проанализировал их по времени суток, чтобы понять, когда чаще всего происходят те или иные ДТП. Результаты получились довольно интересными и не всегда предсказуемыми.

Первый вывод: самое опасное время суток с точки зрения автомобильного движения - с 21.00 до 02.00. "31% всех погибших в ДТП приходится на этот период. Причина - водители чаще обычного превышают скорость на свободных дорогах", - сообщили в пресс-службе ведомства. Действительно, многие резонансные аварии происходят в районе полуночи - любители скорости выезжают на пустые магистрали, чтобы выжать из машины максимум. Иногда это приводит к трагедиям. Впрочем, по числу ДТП лидирует совершенно другое время - с 16.00 до 19.00. Это вечерний час пик, когда на дорогах больше всего машин, а водители устали после рабочего дня. Смертельных аварий здесь не так много, чаще всего страдает только железо, но пробок такой вал мелких столкновений создает много. В целом в этом интервале происходит 28% всех ДТП и треть наездов на пешеходов. Что интересно, самое опасное время для пешеходов при этом другое. Тем, кто передвигается на своих двоих, нужно быть особенно осторожными в первой половине дня - с 10.00 до 14.00. Каждая четвертая авария в это время заканчивается гибелью пешехода. "Дело в том, что утренний час пик уже прошел, водители прибавляют скорость, а пешеходов на дорогах все еще много", - объясняют в дептрансе.

В целом данные говорят о том, что главным фактором аварийности остается темнота - видимость ухудшается и как следствие растет число столкновений, хотя машин и людей на дорогах в это время меньше. Важную роль играет и скорость - ночью водители часто превышают. В то же время внимательным на дорогах стоит быть всегда - какого-то "золотого" часа, когда аварий нет или мало, просто не существует. О высокой скорости как факторе аварийности, кстати, говорит и статистика по аварийности магистралей. Абсолютным лидером по числу ДТП с пострадавшими в Москве остается МКАД, где разрешенная скорость движения составляет 100 км в час. А вместе с нештрафуемым порогом она достигает всех 120.