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12.05.2021 19:02
Рубрика: Общество

Координатор отряда "ЛизаАлерт" Леонов: Совместно с центрами соцобслуживания запускаем просветительские проекты по безопасности

Текст: Любовь Проценко
Социальные работники столицы вместе с волонтерами поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" расскажут москвичам, чем могут помочь "браслеты безопасности", упрощающие поиск потерявшихся людей. Проект стартует в мае, сообщил координатор движения Олег Леонов по итогам встречи с сотрудниками соцзащиты Центрального округа Москвы.

"5 апреля я представил в Общественной палате города проект NFC-браслета, который поможет найти и идентифицировать потерявшегося человека. Рад, что меня поддержали коллеги из Управлениясоциальной защиты населения ЦАО, Департамента образования, Депздрава, ГОиЧС, ДТОИВ и КОС. Благодаря нашему сотрудничеству еще больше москвичей узнает о правилах безопасности в городе и о наших браслетах", - рассказал Олег Леонов.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Браслеты безопасности "ЛизаАлерт" предназначены как для детей, так и для пожилых людей. Они просты в использовании. С помощью смартфона в такой браслет вводится нужная информация, после чего он надевается человеку на запястье. Закачанную в браслет информацию смогут прочитать поисковики и врачи и при необходимости связаться с пропавшим.

В рамках проекта москвичи смогут оформить заявки на новые устройства, которые будут распространяться бесплатно. Информацию о браслетах можно будет узнать и в формате онлайн. Встречи с горожанами пройдут с мая по июнь во всех территориальных центрах социального обслуживания Центрального административного округа города Москвы, центрах социальной помощи семье и детям "Семья" и "Красносельский".

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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