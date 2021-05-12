Ливни в Москве и Подмосковье задержатся на пять дней

Дожди в столичном регионе ожидаются в течение ближайших пяти дней. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, дождливая погода не собьет температуру - столбики термометров будут по-прежнему держаться в районе 20-градусной отметки. Кратковременные ливни уже идут на юге, юго-западе и юго-востоке столицы. К вечеру осадки выпадут и в остальных частях города.

За пять суток, отмечает синоптик, в столице выпадет 22 мм осадков, а в Подмосковье - до 30-60 мм. "С учетом того, что в Москве уже выпало 57 мм при норме 51 мм, мы уже за первую декаду исчерпали весь месячный лимит осадков, - рассказал ТАСС Тишковец. - Этот май будет одним из самых влажных".