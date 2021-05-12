На мэра Орла завели уголовное дело о халатности

Мэр Орла Юрий Парахин стал фигурантом уголовного дела по статье "Халатность", сообщает ТАСС со ссылкой на самого чиновника. По его словам, следствие началось после строительства дороги в Орловском районе в 2018 году.

По мнению мэра, при составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц, при этом показатели производства работ соответствуют документации.

Чиновник выразил уверенность в том, что следствие разберется в ситуации, сам же пообещал информировать общественность о ходе расследования.