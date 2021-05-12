Названы округа Москвы с самыми дорогими новостройками

Самые дорогие новостройки комфорт-класса в Москве расположены в Западном административном округе - в первом квартале этого года квадратный метр жилья в них стоил в среднем 253 тысячи рублей. Здесь же зафиксирован и самый большой годовой прирост цены - он составил 27%. Такие выводы сделали аналитики риелторской компании "Метриум".

В среднем массовые новостройки в марте стоили 225 тысяч за "квадрат" - в годовом выражении цена выросла на 21%, но в разных округах ситуация отличается. Если на первом месте по дороговизне ЗАО, то на втором - Восточный округ со средней ценой 245 тысяч за квадратный метр. На третьем месте СЗАО с ценником 236 тысяч.

Единственный округ столицы, где цены еще не преодолели отметку в 200 тысяч за квадрат - Юго-Западный. Там ценник замер на уровне 199,6 тысячи, что на 11% ниже среднегородского значения. Впрочем, объяснение здесь простое - единственный проект массового сегмента в этом округе расположен за МКАД, в Южном Бутово, что и влияет на среднее значение.

Немногим дороже квартиру в новом доме можно купить в Северо-Восточном округе - там средняя цена 206 тысяч за "квадрат". На Юго-Востоке этот показатель равен 214 тысячам.