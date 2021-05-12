Названы районы с переоцененными квартирами

В отдельных районах крупных городов цены на квартиры завышены и в будущем могут значительно снизиться, считают эксперты компании Realist.

За прошедший год цены на жилье в России выросли в среднем на 15-16%, отмечают в компании. На это повлияли и желание людей вложить средства в недвижимость, и льготная ипотека, и переход на "удаленку", что повысило спрос на жилье в спальных районах. В то же время в ряде случаев был создан искусственный дефицит квартир, считают в компании: "в условиях повышенного спроса на новостройки застройщики создавали еще больший дефицит на рынке, не выставляя все свои предложения на продажу". Признаки этого, по мнению компании - высокий ассортимент квартир в районе до сентября 2020 года и минимальный сейчас, заметно более низкие цены на аналогичные квартиры (не только по метражу и планировке, но и по близости к метро, инфраструктуре) в других районах, все это наблюдается в районах, где основа рынка (не меньше 40% предложения) - новостройки.

В некоторых районах в открытую продажу девелоперами выставлено около 20% от всех вариантов, "то есть они скрывают часть предложения для поддержания цены на завышенном уровне", считают эксперты.

При снижении доходов населения и вероятной отмене льготной ипотеки с июля спрос на квартиры упадет, рост цен остановится и, возможно, пойдет на спад, считают в компании.

В каждом крупном городе России есть и районы, в которых стоимость квадратного метра необоснованно завышена, и те, где рост цен вызван объективными причинами, то есть обоснован.

В Москве, например, на 10-15% завышена стоимость квадратного метра в районах станции метро "Тульская", Ломоносовского проспекта, Матвеевском. В Екатеринбурге слишком переоценены районы Ленинский, Чкаловский. В Казани - Парк Молодоженов и район Казанского кремля, в Новосибирске - Горский район.

На завышение цен в некоторых районах также влияет уходящий тренд на жилье "в центре". Сейчас, по данным Realiste, этот тренд стремительно замещается трендом на жилье на окраинах, в комфортных районах в связи с переходом людей на удаленку.

"Пузырь" раздутых цен может лопнуть, тогда цены на новостройки резко пойдут вниз. "Те, кто сейчас покупает жилье в новостройках по завышенной цене, может к моменту получения ключей потерять около 30% своих вложений, так как метр подешевеет",- считают в Realiste.

При этом, по расчетам компании, цена на жилье обоснованна там, где нет дефицита. Есть недооцененные районы, которые могут в ближайшее время показать рост цен. В Москве районы с объективной ценой - проспект Мира, Дмитровская, Люберцы в ближнем Подмосковье. В Екатеринбурге перспективные районы - Шартшский, Синие камни, Железнодорожный, в Новосибирске - Дзержинский и Калининский, в Казани - Соцгород, Московский, Жилплощадка и Кировский районы.

Если квартира находится в районе с завышенными ценами, можно ее продать по высокой цене, некоторое время снимать жилье в удобном районе, а затем, после коррекции рынка, за эти же деньги купить квартиру большей площади, считают в компании.

"Чтобы на рынке недвижимости не было подобных ситуаций с серьезным завышением цен, на законодательном уровне нужно создать некие правила для застройщиков, которые не позволят им скрывать имеющееся у них предложение, провоцируя дефицит", - отмечают эксперты компании.