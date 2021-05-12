Ректор РХТУ Мажуга предложил поощрять граждан за раздельный сбор мусора

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга предложил ввести программу поощрения для россиян, сортирующих мусор, например, предоставлять скидку на услуги по вывозу отходов. Это, по его мнению, позволит ускорить реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Вице-премьер РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко заявила 10 мая об отставании страны от планов реализации второй части реформы, которая предусматривает строительство объектов по сортировке и утилизации мусора.

"Раздельный сбор мусора должен стать привычкой для каждого, люди должны понимать, какую пользу приносит продуманный подход к сортировке отходов. Различные программы поощрения помогут обратить внимание к теме. Например, жители, постоянно сортирующие мусор, могут получить скидку на услуги по вывозу ТКО. Другой вариант - бонусы, которые можно накопить и потратить на товары", - сказал Александр Мажуга, отвечая за вопрос журналистов о вариантах экономической поддержки тех, кто ответственно подходит к раздельному сбору отходов.

Проблему раздельного сбора мусора можно решить только тогда, когда государство и граждане действуют сообща, считает руководитель РХТУ. "С одной стороны, именно государство должно обеспечить всю необходимую инфраструктуру, отвечать на все вопросы, объяснять на примерах, почему необходимо собирать мусор раздельно. С другой стороны, каждому следует понимать, многое зависит от его ответственного подхода к вопросу", - отметил ученый.

В России реформа по обращению с отходами началась в 2019 году. Первая ее часть уже завершена. Созданы региональные схемы по обращению с отходами, отобраны региональные операторы и сформированы тарифы, которые прописываются отдельной строкой в квитанции по оплате ЖКХ.