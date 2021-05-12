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12.05.2021 21:30
Рубрика: Общество

Сергей Собянин вручил благодарность медицинским сестрам на церемонии в Государственном Кремлевском Дворце

Текст: Любовь Проценко
В Государственном Кремлевском Дворце сегодня чествовали медицинских сестер по случаю Международного дня медицинской сестры. Перед началом концерта мэр Москвы Сергей Собянин поздравил собравшихся с профессиональным праздником и наградил благодарностью шестерых медсестер из клиник столицы.
Фото: В. Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Фото: В. Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: В. Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В частности, среди награжденных Татьяна Аверьяненко - медсестра отделения ультразвуковой и функциональной диагностики Городской клинической больницы № 31 Департамента здравоохранения Москвы; Светлана Войнова - старшая медсестра консультативно-диагностического центра Городской клинической больницы № 15 имени О.М.Филатова; Елена Елисеева - участковая медсестра педиатрического отделения Детской городской поликлиники № 104; Дина Журавлева -старшая медсестра микрохирургического отделения стационара Детской городской клиническая больницы имени Н.Ф.Филатова; Елена Силкина - медсестра перевязочной хирургического отделения Госпиталя для ветеранов войн № 2 и Наталья Тынянских - старшая медсестра Городской поликлиники № 134.

Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник

"Медсестры - это сердце коллектива. Невозможно себе представить ни одно действие, ни один процесс, который можно организовать в поликлинике или стационаре без вашего участия. У нас за плечами 1,5 ковидных года. Этот период, конечно, изменил жизнь каждого из нас. Но у пандемии есть и обратная сторона. За этот период мы явно видим рост уважения среди горожан и всех жителей страны к профессии врача, медицинской сестры. Все больше молодых москвичей хотят связать свою жизнь с медициной, и последний набор в колледжи показал, что самая востребованная специальность - это сестринское дело", - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По аналогии с проектом "Московский врач" для медсестер в столице планируется утвердить статус "Московская медицинская сестра". Сергей Собянин также объявил, что всем медицинским сестрам города будет выплачена премия в размере 20 тысяч рублей.

Главными гостями на торжественном мероприятии в этот вечер были медицинские сестры московских учреждений. После церемонии награждения Мэром Москвы гостей поздравили с праздником торжественным концертом звезды российской эстрады, среди которых Дмитрий Маликов, Хор Турецкого, Ани Лорак, Леонид Агутин, Стас Море, Диана Арбенина, Олег Газманов и Полина Гагарина.

Ракова: Две поликлиники столицы полностью перешли на ведение электронных медкарт

Начался же праздник с фуршета и фотографирования в интерактивной зоне фойе. По хэштегу #мосмедсестра, #деньмедсестры создавалось слайд-шоу из публикаций Инстаграм. Новые публикации гостей торжествп в течение нескольких секунд отображались на экране.

Ведущие мероприятия, Яна Чурикова и Тимур Родригес, поблагодарили медсестер за самоотверженную работу, умение найти подход к пациентам и подать руку помощи. Собравшимся показали видео с поздравлением от москвичей, а также видеоролик "Взгляд снизу", в котором дети отвечают на вопрос, кто такие медицинские сестры, чем они по мнению детей занимаются.

Справка "РГ"

В медорганизациях государственной системы здравоохранения столицы работают более 50 тысяч медсестер. Среди них более 20 тысяч медицинских сестер амбулаторно-поликлинического звена, в том числе около 600 медицинских братьев. Медицинская сестра - важнейший дипломированный специалист, который проводит зачастую больше времени с пациентом, чем врач. В деятельности сестринской службы Москвы медсестра обеспечивает лечение пациентов, следуя предписаниям врача, помогает вести прием больных, ассистирует при операциях и выполняет другие важнейшие функции в зависимости от специальности.

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается ежегодно 12 мая. День медицинской сестры берет свое начало с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию.

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