Имперский проект России - это признание государственного единства высшей ценностью, активная позиция в международных делах, стремление к экономическому и культурному освоению огромных территорий, и наконец, фундаментальная идея служения общему благу, заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на открытии III Международного историко-правового конгресса, посвященного 300-летию провозглашения Российской империи, в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации.

22 октября 1721 года прошла торжественная церемония принятия Петром Первым императорского титула, что подвело символический итог петровской эпохе. "Речь шла не просто о смене самоназвания, статус России был приведен в соответствие с ее новыми возможностями и амбициями на международной арене. Благодаря петровским реформам в стране появилась регулярная бюрократия и промышленность, возникли современная армия и военно-морской флот", - сказал Нарышкин и напомнил, что страны Запада после заключения Ништадтского мира, который поставил точку в Северной войне, признали ведущую роль России в европейской политике.

"Стремясь обосновать свои притязания на статус императора, Петр Великий продемонстрировал развитое правовое и архивное сознание. В переговорах с иностранными послами он опирался на грамоту императора Максимилиана I, направленную в 1514 году московскому князю Василию III, в которой адресат неоднократно именовался "Божию милостью цезарем", - процитировал глава РИО.

К слову, по указанию царя этот исторический источник был переведен на основные европейские языки и издан солидным по тем временам тиражом в 310 экземпляров. А в предисловии говорилось, что на Западе императорское достоинство признается за российскими правителями более двух веков.

Нарышкин убежден, что петровские реформы сформировали особый тип политической культуры, в который легла объединяющая идея развития.

Программа распознает почерк императора

"Предстоящее 350-летие со дня рождения Петра Первого послужит поводом осмыслить его колоссальное интеллектуальное наследие, важную часть которого составляют его проекты приказов и распоряжений, записки и письма", - надеется он. Чтобы упростить работу исследователей, РИО и Сбер уже реализовали проект "Цифровой ПЕТР": компьютерная программа распознает непонятный почерк императора.