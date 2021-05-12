В Москве проверили все образовательные учреждения после стрельбы в Казани

Все столичные образовательные учреждения проверили на предмет обеспечения безопасности. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

По данным пресс-службы департамента, после стрельбы в школе Казани в столичных образовательных организациях провели дополнительный инструктаж сотрудников охранных предприятий, а также проверили работоспособность кнопки тревожной сигнализации, пути эвакуации и эвакуационные выходы.

"Это была внеплановая проверка, а профилактические мероприятия, направленные на выявление и предупреждение террористических актов, проходят регулярно, - рассказали "РГ" в пресс-службе. - Совместно с силовыми ведомствами в образовательных организациях проводят тренинги по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Кроме того, все сотрудники охранных предприятий в школах регулярно проходят инструктажи и посещают занятия в учебном центре.

Как рассказала "РГ" председатель городского совета родительской общественности Москвы Людмила Мясникова, в столице кардинально изменилась ситуация с охраной учебных учреждений около 10 лет назад, затем был прописан стандарт безопасности. Сейчас этот стандант необходимо выполнять всем охранным учреждениям, занятым в обеспечении безопасности учебных учреждений города. "Согласно стандарту в каждом учебном учреждении есть тревожная кнопка, видеокамеры, есть группы быстрого реагирования, - рассказала Мясникова. - Более того, каждое охранное предприятие в школах и садах регулярно проверяют. Если выявляют нарушения, которые могут влиять на безопасность детей, с такими охранными организациями расторгают контракт".

Напомним, что в столице все охранные предприятия, осуществляющие безопасность в городских учреждениях образования, входят в СРО Ассоциация "Школа без опасности". Для того, чтобы предприятию доверили охрану школы или детского сада, оно должно выиграть тендер и соответствовать стандарту, принятому в столице.