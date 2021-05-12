В Москву придет жара до плюс 27

В столице потеплеет до плюс 27 градусов. Такая погода возможна в понедельник, 17 мая. Об этом сообщила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, в ближайшие дни температура воздуха в столице будет выше нормы на 1-2 градуса. Днем до +18...+20 градусов, ночью до +11...+13.

"Дожди ожидаем в пятницу, выпасть сможет до 10-15 мм осадков, - рассказала Позднякова. - Осадки возможны и в субботу. А резкое повышение температуры возможно в начале будущей недели. Днем воздух прогреется до +26...+27 градусов, а ночью до +15. Такие значения более характерны для июля".