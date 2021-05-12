Жители одного из многоквартирных домов в Костроме нежданно-негаданно получили в собственность установленные городскими властями песочницу и пружинную качалку. Как выяснилось, их разместили на земле, находящейся в общедолевой собственности жильцов.

Такое решение принял Ленинский районный суд Костромы, и он исходил из принципа территориальности.

- Это имущество расположено на земельном участке, принадлежащем на правах общей долевой собственности владельцам помещений многоквартирного дома N13 по улице 8-й Рабочей. Следовательно, оно не может являться муниципальным, - объяснила "РГ" помощник председателя Ленинского суда Надежда Грачева.

Между прочим, такой "подарок" от мэрии получился весьма дорогостоящим: в интернет-магазинах песочница в зависимости от размеров стоит от 17 до 33 тысяч рублей, а качалка - порядка 27 тысяч. Оба аттракциона новенькие - установлены они в июне 2020 года. Муниципальное предприятие "Чистый город", на балансе которого находилась детская площадка, не только легко рассталось с ней, но и практически навязало ее жителям дома. Ведь иск о передаче песочницы из муниципальной собственности в общедомовую подало управление имущественных и земельных отношений администрации города.

Просьбу избавить их от детской площадки чиновники обосновали тем, что раз песочница и качалка находится на земле жителей многоквартирного дома, то и расходы по содержанию аттракционов должны нести они.

Суд не нашел, что возразить, а представители дома на заседание не явились.