На берег Сахалина выбросился косяк сельди длиной 4 км

Жители Макаровского района Сахалинской области во вторник наблюдали огромный косяк тихоокеанской сельди, подошедший к берегу.

По словам очевидцев, скопление достигало четырех километров в длину и 500 метров - в ширину. При этом часть рыбы была выдавлена на сушу.

Специалисты называют этот выброс нормальным явлением. Они отмечают, что сахалино-хоккайдская популяция тихоокеанской сельди восстанавливается после многих десятилетий глубокой депрессии.

"Нерестовые подходы сельди к берегам южного Сахалина не просто продолжаются, а нарастают", - сообщил РИА Новости руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

По его словам, подобные выбросы сельди регулярно происходили в прошлом веке, пока в 50-х годах ее запасы не подорвали сахалинские и японские рыбаки. Первые признаки восстановления стада появились примерно три года назад.