На Сахалине матрос погиб при швартовке судна

Процессуальная проверка проводится в Сахалинской области по факту гибели моряка во время швартовки судна.

По данным следствия, трагедия случилась 7 мая на борту рыболовного судна в Охотском море. При подготовке к швартовым работам матрос попал под движущийся канат, и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований охраны труда на производстве, по ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечают на сайте ведомства.