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12.05.2021 08:56
Рубрика: Происшествия

Трое жителей Хабаровского края пойдут под суд за убийство ноутбуком

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае трех жителей Комсомольска-на-Амуре будут судить по подозрению в групповом убийстве (пункт "ж" части второй статьи 105 УК РФ).

В Якутии завели дело на учителя физкультуры, избившего школьника

Прокуратурой установлено, что в сентябре прошлого года злоумышленники, будучи пьяными, избили 27-летнего мужчину компьютерными клавиатурой, монитором, системным блоком и ноутбуком. От полученных травм потерпевший скончался.

Один из подсудимых пытался скрыть следы преступления и заявил о непричастности к делу своих знакомых. Но в результате расследования его слова не подтвердились.

Отмечается, что фигурантам дела грозит длительное лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.

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