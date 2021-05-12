Трое жителей Хабаровского края пойдут под суд за убийство ноутбуком

В Хабаровском крае трех жителей Комсомольска-на-Амуре будут судить по подозрению в групповом убийстве (пункт "ж" части второй статьи 105 УК РФ).

Прокуратурой установлено, что в сентябре прошлого года злоумышленники, будучи пьяными, избили 27-летнего мужчину компьютерными клавиатурой, монитором, системным блоком и ноутбуком. От полученных травм потерпевший скончался.

Один из подсудимых пытался скрыть следы преступления и заявил о непричастности к делу своих знакомых. Но в результате расследования его слова не подтвердились.

Отмечается, что фигурантам дела грозит длительное лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.