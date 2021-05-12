В Якутии завели дело на учителя физкультуры, избившего школьника

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении учителя физкультуры в одной из школы Хангаласского района об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть вторая статьи 112 УК РФ).

Предварительно известно, что в апреле на уроке преподаватель избил ученика девятого класса. В больнице у подростка диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

"Инцидент получил широкий резонанс после размещения видеозаписи в социальных сетях", - сообщает республиканское следственное управление СК РФ.

Сейчас по делу проводятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.