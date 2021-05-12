Экономика
12.05.2021 16:51
Союз. Беларусь-Россия - № 18(982)

В Приморье из Беларуси поставили шесть сортов семян картофеля

В Приморье из Беларуси поставили шесть сортов семян картофеля. Агроэкологические испытания пройдут в Уссурийске.
Фото: iStock Фото: iStock
iStock
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
В России научились получать до шести урожаев картофеля в год

Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства, из Беларуси пришли сорта картофеля "Манифест", "Першацвет", "Овация", "Скарб", "Нара" и "Бриз". Испытания пройдут в федеральном научном центре агробиотехнологий Дальнего Востока в уссурийском поселке Тимирязевский. Участок для их высадки уже подготовлен. Напомним, белорусский картофель отличается высокими вкусовыми свойствами и хорошим товарным видом. После агроэкологических испытаний наиболее перспективные сорта будут доступны для сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств Приморья.

Сельское хозяйство - одно из перспективных направлений сотрудничества, внимание которому уделяют Президент Беларуси Александр Лукашенко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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