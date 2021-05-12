В Приморье из Беларуси поставили шесть сортов семян картофеля. Агроэкологические испытания пройдут в Уссурийске.

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В России научились получать до шести урожаев картофеля в год Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства, из Беларуси пришли сорта картофеля "Манифест", "Першацвет", "Овация", "Скарб", "Нара" и "Бриз". Испытания пройдут в федеральном научном центре агробиотехнологий Дальнего Востока в уссурийском поселке Тимирязевский. Участок для их высадки уже подготовлен. Напомним, белорусский картофель отличается высокими вкусовыми свойствами и хорошим товарным видом. После агроэкологических испытаний наиболее перспективные сорта будут доступны для сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств Приморья. Сельское хозяйство - одно из перспективных направлений сотрудничества, внимание которому уделяют Президент Беларуси Александр Лукашенко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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