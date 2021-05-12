Можно ли в XXI веке перенестись в атмосферу шестнадцатого? Учащимся иконописных курсов при нижегородском центре подготовки церковных специалистов "Покров" ответ на этот вопрос известен. Здесь передают традиции древнерусского искусства, как и положено в доцифровую эпоху: от человека к человеку.

От геометрии до головы

Руководитель курсов художник Юрий Артемьев ведет у студентов академический рисунок и живопись. Он член Союза художников России, выпускник Казанского художественного училища и Ташкентского театрально-художественного института. Многие нижегородцы видят его работы каждый день, но не многие горожане знают об этом: мозаика Юрия Артемьева украшает, например, станцию метро "Двигатель революции". До того как начать вести занятия на иконописных курсах, художник преподавал в Нижегородском художественном училище, работал на кафедре дизайна Мининского университета.

- Как-то мне позвонила моя ученица Алена Макарова. В тот момент я думал вообще заканчивать с преподаванием. Но она предложила нечто неожиданное - встретиться с руководством женского духовного училища и поговорить насчет вечерних курсов иконописи для взрослых. Так совпало, что в тот момент я был на Рождественской - как раз возле этого самого училища. И мне говорят: да заходите прямо сейчас! - вспоминает Юрий Гурьянович.

Занятия начались в 2015 году. Вначале не было ничего, даже планшетов, чтобы крепить бумагу. Потом, когда для курсов нашли помещение на улице Пискунова, дела пошли веселее.

- Я начал, как мышка-норушка, все переносить из своей мастерской сюда, весь реквизит. А геометрические тела для постановок клеил своими руками. Перед началом занятий консультировался с коллегами, как составить программу. С самого начала был уверен, что ученикам нужны основы изобразительной грамоты - коллеги поддержали. В итоге появился двухлетний курс: начинаем мы с простой геометрии, а заканчиваем рисованием головы, - рассказывает художник.

Для продолжения традиции нужны носители

Основной предмет - иконопись - преподает Маргарита Широкова. По образованию она архитектор, но иконописное искусство освоила много лет назад. Маргарита Юрьевна о себе говорит кратко и скромно: духовник благословил начать - я начала. Но она состоявшийся мастер, чьи работы находятся в частных и церковных коллекциях по всему миру. Долгое время Маргарита Юрьевна работала в мастерской "Традиция" при Александро-Невском соборе Нижнего Новгорода, участвовала в восстановлении этого храма, писала иконы для него. Ее кисти принадлежит немалое число элементов иконостасов в Нижегородской епархии и за ее пределами, в том числе на Украине и в Беларуси.

- Курсы появились для того, чтобы люди могли познакомиться с нашим древнерусским искусством. Чтобы традиция продолжалась, нужны носители. Сейчас много подмен того, что является иконой. Зачастую это может быть даже антиикона, пародия, что совершенно недопустимо. Древнерусская икона - уникальный вид искусства, берущий начало из Византии. Но именно у нас иконопись достигла своего наивысшего расцвета. В контексте древнерусской иконы возникает разговор об образе - это то, что нельзя передать хорошим рисунком и грамотной живописью. Иконописный лик всегда созвучен с душой стоящего перед ним, всегда открывается по-разному, - объясняет Маргарита Юрьевна.

Таинство в мастерской

Сперва ее студенты занимаются книжной миниатюрой, работая акварелью. На курсы берут при любой степени воцерковленности человека и с любым уровнем художественной подготовки: главное - горячее желание учиться. Но уже в первые полгода ученики начинают прикасаться к традициям древних мастеров: тому, как писал Андрей Рублев.

Иконописный лик всегда созвучен с душой стоящего перед ним, всегда открывается по-разному. Фото: Мария Волкова/РГ

Например, сами грунтуют учебные "таблетки" (имитация доски, на которой пишется икона) левкасом. Это смесь мела, животного или рыбьего клея и льняного масла. Некоторые даже готовят левкас самостоятельно. Затем пробуют писать яичной темперой - краской, изготавливаемой вручную из сухих пигментов и эмульсии из яичного желтка и сухого белого вина. К концу второго года обучения ученики пишут свою первую икону, которую затем освящают в храме.

- Рождение иконы - это таинство. Именно поэтому я прошу закрывать учеников свои незаконченные работы, когда они уходят домой после занятий. Можно научить человека рисовать. Но создавать образ? У курсантов я часто вижу работы, которые могут быть несовершенны с точки зрения профессионального художника. Но при этом некоторые имеют очень яркую образность и передают душевное устроение человека, - делится Маргарита Юрьевна.

Занятие для души

За два года студенты достигают хорошего уровня подготовки в академическом рисунке и живописи. Некоторые входят во вкус и остаются учиться дальше, чтобы совершенствовать свое мастерство. Самой взрослой ученице было 83 года, но приходит немало молодежи в кедах и джинсах.

- Я всегда всех спрашиваю - зачем ты пришел? Боюсь, что если будет слишком много желающих, то кому-то придется отказать, а вдруг именно этот человек серьезно настроен? О мотивации людей сложно говорить. Икона - это духовное искусство, загадочное. Я всегда очень радуюсь за учеников, когда вижу, какие они одухотворенные. А ведь приходят сперва растерянные, боятся, что не получится. Но секрета успеха нет: просто берешь кисть, садишься и рисуешь. Я всегда предупреждаю - если не будете заниматься, быстро растеряете все, что наработали. Это как фортепиано: нужна постоянная практика. Многие люди приходят не за тем, чтобы стать зрелыми иконописцами и бросить свою основную работу. Для большинства это хобби. И я им говорю - у вас уже не будет бездельной старости, всегда найдется занятие. Предлагаю к концу начального года обучения достать свои первые работы, сравнить их с последними. Если начнут гореть уши со стыда за те давнишние рисунки - значит вы движетесь в правильном направлении, - улыбается Юрий Гурьянович.

По его словам, основам иконописи можно научить даже того, кто вообще не владеет кистью: если начинающего методично и правильно вести, он, может, и не станет великим художником, но сможет рисовать хорошо и правильно, со знанием дела.

- Нужно прислушиваться ко всем замечаниям и требованиям преподавателя, - говорит Юрий Артемьев. - И двигаться последовательно, от простого к сложному. Хорошо еще коллективное обучение, когда люди учатся друг у друга в том числе, отстающие тянутся за теми, кто осваивает технику рисования быстрее.

Тем временем

В Киров привезут вновь выявленный московский список Великорецкой иконы середины XVI века. Икона будет представлена на выставке "Заступник с берегов реки Великой", которая откроется в Вятском художественном музее (ВХМ) 15 мая.

Презентуют выставку в ВХМ московский коллекционер, эксперт Минкульта РФ по культурным ценностям Александр Шаров и известный столичный художник-реставратор, поэт Александр Аронов. Предваряя выставку, они рассказали о ее концепции и подчеркнули, что вятская земля в свое время обрела особое заступничество святителя Николая через его чудотворный образ, названный по месту явления Великорецким.

- Центральные места в экспозиции выставки как раз займут списки Великорецкой иконы святителя Николая Чудотворца, - сказал Александр Шаров. - Впервые мы покажем вновь выявленный московский список Великорецкой иконы середины XVI века из частного собрания.

Из коллекции ВХМ на выставке будут экспонироваться списки и оклады Великорецкой иконы XVII-XIX веков. Также посетители увидят древние ростовые иконы святителя из деисусного чина, поясные иконы с никейским чудом, чтимые образы "Зарайский" и "Можайский" святителя Николая. Всего на выставке будут представлено более 70 произведений, включая иконопись, живопись, графику, скульптуру, оклады и меднолитые иконы.