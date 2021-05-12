Песков высоко оценил действия учителей в казанской школе

Действия учителей в казанской школе, где произошла стрельба с многочисленными жертвами, заслуживают самой высокой оценки и восхищения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители СМИ поинтересовались, будут ли награждены педагоги. "Безусловно, все меры, которые были предприняты учителями, педагогами, конечно, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента сказал, что сейчас не может дать ответ по решениям о награждении. "Но, безусловно, президент получает соответствующие доклады", - заключил он.