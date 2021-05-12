Пьяный кировчанин выбросил с пятого этажа ребенка знакомой

Новости

Сан-Марино объявило о старте прививочного туризма со "Спутником V" 13:45
ЦИК опроверг мифы об опасности фальсификаций при многодневном голосовании 13:45
Мадрид решил не отменять фестиваль Сан-Исидро 13:42
Российский авторынок в апреле вырос на 290,4% 13:33
Правительство выделит 10 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов 13:33
Операторам связи дадут переходный период для регистрации М2М сим-карт 13:25
Троих погибших в Казани детей похоронили на мусульманском кладбище 13:20
Власти: Из-за фейков про ЧП в Казани пришлось охранять тезку нападавшего 13:17
Названы округа Москвы с самыми дорогими новостройками 13:15
Кузнецова попросит Роскомнадзор проверить соцсети стрелявшего в Казани 13:14
США стали лидером по закупкам российского мороженого 13:12
В Оренбуржье семья из трех человек погибла в ДТП 13:09
В США медсестра получила семь пожизненных сроков за убийство ветеранов 13:05
Умерла актриса из "Возвращения Мухтара" Людмила Мамыкина 13:03
Организаторы ЧМ-2021 по хоккею представили медали турнира 13:02
Уровень безработицы в России снизился до 5,4 процента 12:54
В Подмосковье открылись круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19 12:53
Под Томском медведь растерзал вырубавшего лес предпринимателя 12:51
Мишустин: Мы поддержим все инициативы по возвращению соотечественников 12:44
Мишустин допустил ликвидацию неэффективных институтов развития 12:40
Министр рассказал о графике экзаменов для выпускников школы № 175 в Казани 12:35
МИД РФ не назвал имена высылаемых из России сотрудников посольства США 12:33
Мишустин: Объем поездок по стране должен вырасти больше чем вдвое 12:32
АТОР разъяснила порядок въезда россиян на Кипр 12:31
Мишустин: Отток населения с Дальнего Востока снизился в четыре раза 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
12.05.2021 13:25
Рубрика: Происшествия

Пьяный кировчанин выбросил с пятого этажа ребенка знакомой

Текст: Мария Волкова

В Кирове задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в убийстве малолетнего. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он выбросил с балкона 5 этажа полуторагодовалого сына знакомой.

На Вятке более 20 детей госпитализировали с кишечной инфекцией

Как сообщает СУ СК по региону, трагедия произошла днем 11 мая. Мужчине был предъявлено обвинение в убийстве. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Также следственными органами возбуждено уголовное дело о халатности. Предполагается, что должностные лица, ответственные за профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ленинском районе Кирова, а также работники системы здравоохранения не обеспечили должный контроль над этой семьей. Известно, что мать состояла на профилактических учетах. Расследование уголовных дел продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

Главное сегодня

Видеотрансляция: Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства
Комитет Госдумы по безопасности одобрил проект о лицензиях на оружие
МИД РФ не назвал имена высылаемых из России сотрудников посольства США
Операторам связи дадут переходный период для регистрации М2М сим-карт
В России стартовало пробное онлайн-голосование
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных