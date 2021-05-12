Пьяный кировчанин выбросил с пятого этажа ребенка знакомой

В Кирове задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в убийстве малолетнего. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он выбросил с балкона 5 этажа полуторагодовалого сына знакомой.

Как сообщает СУ СК по региону, трагедия произошла днем 11 мая. Мужчине был предъявлено обвинение в убийстве. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Также следственными органами возбуждено уголовное дело о халатности. Предполагается, что должностные лица, ответственные за профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ленинском районе Кирова, а также работники системы здравоохранения не обеспечили должный контроль над этой семьей. Известно, что мать состояла на профилактических учетах. Расследование уголовных дел продолжается.