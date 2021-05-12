Спецборт МЧС с ранеными вылетел в Москву из Казани

Самолет МЧС РФ, оборудованный медицинскими модулями, вылетел из аэропорта Казани в Москву. На его борту - раненые во время вчерашней стрельбы в школе. Об этом только что сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Самолет, оборудованный специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших, вылетел из Казани в Москву. На борту Ил-76 размещены девять пострадавших, в том числе пять детей. В полете их сопровождают врачи и психологи", - сообщили в спасательном ведомстве.

Решение о транспортировке было принято, несмотря на тяжелый характер ранений и повреждений у пострадавших. Медицинский самолет МЧС со вчерашнего дня был в полной готовности и ожидал возможной отправки раненых в аэропорту Казани. И вот теперь девятерых человек будут лечить в Москве.