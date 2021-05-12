Карапуз с телефоном или планшетом в руках - привычное сейчас явление. Нередко родители дают детям гаджеты, не контролируя, что смотрят их чада, и не подозревая об опасностях, скрывающихся в глобальной сети. А там, помимо большого количества полезной и нужной информации, есть и насилие, и извращения, и призывы к экстремизму, много грязи и лжи. Этот контент, по мнению экспертов, может нанести детям тяжелую психологическую травму и даже привести к их гибели.

- В Госдуму поступает большое количество обращений от граждан об интернет-сайтах и группах в соцсетях, содержащих деструктивный контент: начиная с материалов, призывающих к суициду, и заканчивая детской порнографией и пропагандой абортов. Мы направляем письма и запросы в компетентные органы. В среднем удается закрывать около 200 страниц в месяц, но новые появляются намного быстрее, чем удаляют выявленные, - говорит депутат Государственной Думы РФ Инга Юмашева.

По ее словам, есть несколько вариантов решения проблемы. Например, можно создать специальный орган, который будет оперативно реагировать на появление деструктивного контента, или же ввести ограничения по возрасту для пользователей интернета. Но действительно ли все так плохо, и помогут ли эти меры?

Переписка до суда доведет

Именно в социальных сетях началась история одиннадцатиклассника из Межгорья, который вместо университета оказался на скамье подсудимых. По версии следствия, он присягнул на верность запрещенной на территории РФ организации ИГИЛ и попытался завербовать в нее своих одноклассников. Юноша зашел на страницу солидного новостного агентства в ВКонтакте, откуда по ссылке перешел в какую-то сомнительную группу и подписался на telegram-канал, где оказались посты про Сирию. Вскоре юноше прислали текст, который назвали "присягой". По словам парня, он практически сразу заблокировал писавшего ему человека, но желая завоевать авторитет среди одноклассников, соврал, что, якобы, ему дал некое задание человек по имени Али, а затем зачитал "присягу" на камеру и послал видео друзьям. Уже через несколько месяцев в доме подростка прошли обыски, а его отправили в СИЗО.

На суде молодой человек клялся, что это была обыкновенная шутка. Но, тем не менее, Центральный военный окружной суд Екатеринбурга приговорил вчерашнего школьника к пяти с половиной годам лишения свободы.

И это лишь одна из многочисленных историй. По словам клинического психолога республиканской психиатрической больницы Гульнары Ямалеевой, главными жертвами деструктивного контента становятся дети, так как у них не развито критическое мышление, быстрее возникает привязанность к соцсетям.

- В нашу клинику нередко обращаются родители подростков, которые совершили попытку суицида. Многие дети посещали перед этим сайты или соцсети, где столкнулись с оскорблениями, унижениями и угрозами, пропагандой быстрого ухода из жизни, - рассказывает Гульнара Ямалеева.

По ее словам, в соцсетях детей вовлекают и в незаконную деятельность. Недавно в клинику на консультацию пришли родители 16-летнего подростка, которые обнаружили подозрительную переписку сына с незнакомцем, предложившим мальчику работу наркокурьера. В сообщении прописывался алгоритм действий и зарплата в 50 тысяч рублей в неделю. Клинический психолог уверен: кто-то из детей может "клюнуть" на такое предложение, не понимая последствий.

Штраф за медлительность

Так почему же такие страницы находятся в открытом доступе? На самом деле их удаляют, но порой на это уходит много времени. По новому законодательству владельцы сайтов и хостингов обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенные публикации и посты. Только не все это делают. С февраля 2021 года владельцам интернет-ресурсов за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту и неудаление запрещенной информации грозит административный штраф: для юрлиц - до восьми миллионов рублей. При повторном правонарушении сумма увеличивается до одной пятой совокупной годовой выручки компании.

Как сообщается на официальном сайте Роскомнадзора, за свою "медлительность" кое-кто уже поплатился. К примеру, в апреле мировой суд Таганского района Москвы по административному протоколу, составленному Роскомнадзором, оштрафовал социальную сеть TikTok на 2,6 миллиона рублей за неудаление информации, призывающей несовершеннолетних участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме того, Роскомнадзор с 10 марта замедлил трафик Twitter за то, что социальная сеть с 2017 года не удалила 3,1 тысячи запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента. Социальная сеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила аккаунты и страницы, рекламирующие вакансии наркокурьеров.

Держать ответ

Но это только вершина айсберга. Потенциально опасной и запрещенной информации в сети еще очень много. Помочь в ее выявлении и закрытии "вредных" страниц может каждый. Для этого нужно лишь сообщить о нарушении, написав на сайт Роскомнадзора. Но эксперты считают, что нужно бороться и с причинами, которые заставляют детей посещать сомнительные страницы.

Начальник отдела воспитательной работы министерства образования и науки Башкирии Татьяна Хурсан уверена: дети сидят в гаджетах, потому что с ними никто не разговаривает.

- Родители сегодня интересуются лишь бытовыми вопросами: сделал ли ребенок уроки, поел ли, убрался ли? Поговорить на другие темы у них не хватает времени и желания. А у детей большая потребность общения глаза в глаза, поэтому мы хотим, чтоб в наши школы приходили умные, успешные люди, ведущие здоровый образ жизни, общались с детьми, становились для них примером, показывали, что вне интернета тоже есть жизнь, - заметила Татьяна Хурсан.

С ней согласен и врач-психиатр высшей категории, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического центра №1 Юрий Афанасьев.

- Многие родители перенесли ответственность за своих детей на интернет: это он плохой, а не мы. Но все приходит из семьи. Поэтому нужно работать с мамами и папами, возрождать культуру общения их с детьми с раннего возраста. Никакой механический голос, рассказывающий сказки, не заменит маминого. Никакие гаджеты и суперигрушки не дадут человеческого тепла, необходимого ребенку, - уверен Юрий Афанасьев.

Депутат Государственной Думы РФ Николай Земцов предлагает создавать добровольные родительские дружины "по вычищению интернет-пространства от грязи", придав им официальный статус. А клинический психолог, главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда Ирина Медведева считает, что лучшим решением проблемы станет введение возрастного ценза на пользование всемирной паутиной в целом.

Компетентно

Инга Юмашева, депутат Госдумы РФ:

- Сегодня на законодательном уровне мы должны поставить заслон деструктивному контенту. Речь идет не только о запрете подобной информации, а также о необходимости замещения вредной информации созидательным контентом, который должен продвигать традиционные семейные ценности, потому что семья - мама, папа, дети, - это главное в жизни любого человека.

Мы планируем сформировать в Государственной Думе рабочую группу. Она займется разработкой нормативно-правовой документации по противодействию деструктивному контенту. Я уверена: сегодня мы должны очень внимательно отнестись к тому, кто и как воздействует на детей и подростков в интернете, и главное, какие задачи за этим стоят. Наша цель - защитить физическое и психическое здоровье детей, и помочь в этом семьям.

Полезная книжка

Сообщить об опасных и противозаконных материалах в интернете можно на сайте Роскомнадзора:

www.eais.rkn.gov.ru/feedback

Цифра

22 ребенка совершили суицид в 2020 году в Башкирии.