Жительница Прикамья отсудила полмиллиона рублей за скользкое крыльцо

Жительница города Краснокамска Пермского края обратилась в суд с просьбой взыскать компенсацию морального вреда с управляющей компании, которая вовремя не убрала наледь с крыльца дома.

Как пояснили в пресс-службе Пермского краевого суда, женщина поскользнулась и упала на крыльце, в результате чего получила закрытую травму головы, перелом ребер и была госпитализирована в хирургическое отделение Краснокамской городской больницы. В судебном заседании было установлено, что причиной получения женщиной травмы явилось ненадлежащее выполнение ответчиком (управляющей компанией) обязанности по содержанию территории многоквартирного дома.

Суд удовлетворил требования пострадавшей и постановил выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.