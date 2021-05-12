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12.05.2021 20:00
Рубрика: Происшествия

От ямы до дверей

Бывшие руководители "Зимней вишни" частично признали вину
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8454)
В среду в Заводском районном суде Кемерова начались прения сторон по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", унесшем 60 жизней. Основные фигуранты признали свою вину лишь частично.

В зале судебного заседания не было свободных мест: выслушать речь представителей гособвинения пришли родственники погибших. В том числе Игорь Востриков, у которого трагедия отняла троих детей, жену и сестру. А вот Александр Ананьев, тоже потерявший в "Зимней вишне" трех дочек, присоединился к заседанию по видео-конференц-связи - из Санкт-Петербурга. В числе подсудимых, расследование дела которых суд завершил в апреле, - экс-гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" - компании-собственника сгоревшего ТРЦ - Юлия Богданова, бывший технический директор ККК Георгий Соболев и руководитель ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок. Именно на них, как полагает сторона обвинения, лежит основная доля ответственности за случившееся в то страшное воскресенье, 25 марта 2018 года.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Напомним, в 16 часов на четвертом этаже ТРЦ в детской игровой зоне расплавленная пластмасса светильника пролилась в яму с поролоновыми кубиками. Они вспыхнули, и удушливый дым очень быстро распространился по двум этажам и пополз вниз. Экспертиза показала, что многие пострадавшие умерли от отравления. В ходе расследования было доказано, что в их гибели виновны в первую очередь те, кто, будучи ответственными за пожарную безопасность, допустили нарушения. Так, в здании была некорректно смонтирована проводка. А система пожаротушения в комплексе не соответствовала проекту и фактически не работала.

Представители руководства "Зимней вишни" и Кемеровского кондитерского комбината были в курсе, но ничего не предпринимали. Впрочем, Юлия Богданова, которая, как и Надежда Судденок и Георгий Соболев, частично признала вину, заявила: с апреля ТРЦ должен был обслуживать другой ЧОП. Но увы, приступить к работе он не успел. Виноватой экс-гендиректор признает себя в недостаточном контроле персонала. И в том, что наглухо закрытые двери эвакуационных выходов, ключей от которых не оказалось, в то роковое воскресенье стали препятствием на пути к спасению.

Охранник Сергей Антюшин, руководитель компании "Системный интегратор", обслуживавшей системы противопожарной безопасности в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, а также пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин виновными себя по-прежнему не считают. Между тем, потребовав удовлетворить гражданские иски потерпевших (ущерб, нанесенный трагедией, оценивается более чем в 900 миллионов рублей), прокуратура запросила в качестве наказания для всех фигурантов лишение свободы на сроки от пяти до 14,5 года.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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