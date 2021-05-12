Два человека погибли в результате перестрелки в красноярской тайге

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства перестрелки, в которой погиб человек, подозреваемый в убийстве. Преступления совершены 9 мая в 20 километрах от села Колмогорова, проинформировал сегодня главк СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Как полагают сыщики, 9 мая один из жителей Колмогорово получил информацию о том, что его брата, владельца таежной заимки, вероятно, убил наемный работник. Житель села и еще один брат отправились на заимку пешком через болота с намерением выяснить, что случилось.

Дойдя до избушки, братья обнаружили внутри тело ее хозяина. В этот момент спрятавшийся предполагаемый убийца владельца заимки выстрелил в одного из братьев, промахнулся и был смертельно ранен ответным выстрелом.

На место перестрелки прибыла вертолетом следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело об убийстве.