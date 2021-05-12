На Алтае при пожаре погибли три человека

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Родинском районе Алтайского края, где погибла семья из трех человек.

Ночью в селе Красный Алтай загорелась пристройка к частному дому, в котором спала семья из шести человек. Хозяину дома вместе с супругой и маленьким ребенком удалось выбраться наружу. Однако внутри помещения остались два его сына, 23-х и 9-ти лет, и родственница. Спасти их не удалось.

- Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По одной из версий, пожар мог произойти из-за неисправной электропроводки. На месте происшествия работают следователи-криминалисты.