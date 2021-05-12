Обвинение попросило от 5 до 14,5 лет для фигурантов дела "Зимней вишни"

Прокуратура запросила в качестве наказания для фигурантов уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне" сроки лишения свободы от 5 до 14,5 лет.

Сторона гособвинения выступила сегодня с соответствующим заявлением в зале Заводского райсуда Кемерова, где присутствовал корреспондент "РГ".

На скамье подсудимых восемь человек: бывшие гендиректор и технический директор Кемеровского кондитерского комбината - компании-собственника сгоревшего ТРЦ Юлия Богданова и Георгий Соболев, экс-гендиректор "Зимней вишни" Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, руководитель компании "Системный интегратор", обслуживавшей пожарную сигнализацию ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, а также начальник пожарного караула Сергей Генин и руководивший тушением пожара Андрей Бурсин.

Попросив признать всех подсудимых виновными, прокурор предложил назначить Юлии Богдановой и Надежде Судденок по 14 с половиной лет, Георгию Соболеву - 13 лет, Игорю Полозиненко - шесть лет 8 месяцев, Александру Никитину - пять с половиной лет, Сергею Антюшину - девять с половиной лет, Андрею Бурсину - шесть лет, Сергею Генину - пять лет лишения свободы. Прозвучало и требование удовлетворить гражданские иски потерпевших.