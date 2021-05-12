Под Томском медведь растерзал вырубавшего лес предпринимателя

Следственный комитет начал проверку по факту гибели предпринимателя в тайге в Тегульдетском районе Томской области.

По предварительным данным, житель Тегульдета, имеющий свой бизнес в сфере лесозаготовки, приехал в тайгу с группой товарищей. Они собирались осмотреть участки по вырубке леса. Предприниматель отделился от группы и исчез. Спустя некоторое время друзья обнаружили его растерзанное тело.

Судя по характеру травм, на предпринимателя напал проснувшийся после спячки медведь. Неподалеку была найдена берлога хищника.

- В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщила "РГ" представитель СК по Томской области Ольга Бурковская. - Выясняются все обстоятельства случившегося.

Это уже далеко не первый случай в Томской области, когда оголодавшие звери выходят из леса и нападают на скот и на людей. Несколько лет назад медведь набросился на супружескую пару прямо в районе аэропорта города Стрежевой Томской области. Популяция хищников в регионе в последние годы значительно выросла.