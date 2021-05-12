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12.05.2021 19:10
Рубрика: Власть

Ворота в Азию

Владимир Путин обсудил строительство трасс и детских садов в Омской области
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8454)
При строительстве социальных объектов нужно ориентироваться на типовые проекты - тогда и цены не взлетят, заявил президент на встрече с губернатором Омской области. Александр Бурков также сообщил о планах по созданию "ворот в Азию" - логистического хаба, назвал главной проблемой региона отток населения и предложил разработать программу развития приграничных территорий.
Александр Бурков доложил Владимиру Путину, что экономика региона выстояла в пандемию. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС Александр Бурков доложил Владимиру Путину, что экономика региона выстояла в пандемию. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Александр Бурков доложил Владимиру Путину, что экономика региона выстояла в пандемию. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Владимир Путин спросил про ситуацию с местами в детсадах. Оказалось, что есть потребность для детей до 3 лет. "А от 3 до 7 лет практически закрываем, но есть сложность, что сегодня приходится ездить в другие районы города Омска", - пояснил глава региона.

Фото: РИА Новости
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Губернатор признался, что в прошлом возводилось так мало соцобъектов, что были потеряны компетенции по проектированию и строительству. "Есть же такие объекты, которые можно просто тиражировать", - посоветовал Путин. Но Бурков пояснил: дело в "привязке" к инженерным сетям и условиям местности. Так, в прошлом году были сорваны сроки и не освоены в полном объеме средства. "Не поддавайтесь на эту "привязку". "Привязка" - не значит смена типового проекта", - пояснил Путин. "Сейчас напроектируем, и цена полезет", - предостерег он. "Мы стараемся брать из реестра минстроя уже типовые проекты, и делаем. У нас практически уже все готово, в этом году мы эффективно работаем", - заверил докладчик.

Президент предложил обсудить дороги: "За последние три года вы 800 км построили". "У нас нет практически природных ресурсов, мы удалены от рынков сбыта, и, конечно, мы видим перспективы развития региона в создании логистического хаба, который можно было бы назвать окном или воротами в Азию", - заявил губернатор и попросил рассмотреть возможность строительства северного обхода Омска. Проблема в том, что промпредприятия, а их более 200, на правом берегу, и весь грузовой транспорт идет через центр. "Стоимость здесь достаточно высокая - 42 млрд рублей, но это стройка на десять лет", - пояснил он. Дорога связывает две трассы - на Тюмень и на Новосибирск. "И в дальнейшем выходим на трассу, которая идет на юг, это Павлодар, Республика Казахстан", - уточнил Бурков. "Хорошо. Давайте посмотрим", - не возражал Путин.

Глава региона также заявил, что экономике удалось выстоять в период пандемии и ограничительных мер. Если брать за три года, Омская область - третья среди регионов по динамике роста инвестиций. "Хороший показатель", - оценил президент.

Главной проблемой региона губернатор назвал отток населения

Главная проблема - отток населения, который идет уже второе десятилетие, сообщил Бурков. "Мы приграничная территория, и за последние три года из Омской области уехали почти 35 тысяч человек", - сказал он. А если брать приграничные территории с отрицательными миграционными показателями, 17 регионов, то уехали 210 тысяч человек, добавил он. "Странного тут ничего нет, это связано с условиями жизни, конечно. Но по климатическим, по природным условиям Омская область, по оценкам специалистов, почти как Краснодарский край, Орловская область", - сравнил Путин. "Здесь вопрос создания новых рабочих мест... И конечно же, повышение комфорта жизни", - заявил губернатор. Еще нужна федеральная программа социально-экономического развития приграничных территорий, считает он. "Учитывая происходящее в мире, в Средней Азии, тут вопрос нужно рассматривать и, может быть, рассматривать даже на уровне Совета безопасности, Госсовета. Тут на ваше усмотрение, но, мне кажется, такая программа нужна", - добавил Бурков.

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