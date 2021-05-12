В Барнауле полицейские спасли ребенка от падения с третьего этажа

В Барнауле двое сотрудников патрульно-постовой службы спасли трехлетнего мальчика, который едва не выпал из окна третьего этажа. Родители оставили ребенка одного в квартире, и он вылез на карниз открытого окна.

- Сообщение о том, что малыш сидит в открытом окне, пришло на номер вызова экстренных служб - 112, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. - Прохожие вызвали спасателей. Но еще до их приезда на место происшествия - к многоквартирному дому по улице Антона Петрова - приехал экипаж ППС, находившийся поблизости.

Прапорщик полиции Андрей Панамарев быстро оценил ситуацию и, оставив напарника - старшего сержанта полиции Дениса Медникова - под окном, где неравнодушные горожане растянули покрывало, кинулся в дом.

- Очевидцы нам рассказали, что в квартире, видимо, никого кроме ребенка нет, поэтому я сразу побежал к соседям, - вспоминает Андрей Панамарев. - Через их балкон перелез на балкон нужной квартиры, а потом и на окно, где сидел мальчик. Подхватил малыша и спрыгнул в комнату. Вышел с ним уже через дверь и отдал ребенка медикам подоспевшей "скорой".

Пенсионерка, через квартиру которой полицейский добрался к малышу, рассказала, что герой буквально за считанные секунды "перелетел" с балкона на балкон, а потом на окно и быстро подхватил ребенка.

Мать мальчика пришла домой только через час после происшествия. В ходе разбирательства выяснилось, что семья состоит на учете как неблагополучная. После инцидента органы опеки на время отправили малыша в специализированный Дом ребенка, где его навестили полицейские, спасшие ему жизнь. Они привезли сорванцу игрушки и разрешили посидеть за рулем настоящего полицейского автомобиля.