В Кузбасском государственном краеведческом музее открылась выставка "Трехвековая история Кузбасса", посвященная 300-летию промышленного освоения региона.

Проект представляет уникальные артефакты, исторические реконструкции и архивные документы из коллекций ведущих музеев Сибири.

Особый акцент сделан на ключевых исторических датах и раскрытии эволюции названия "Кузбасс": от земли "кузнецов" - кузнецких татар, Кузнецкого острога, города Кузнецка и Кузнецкого края до Кузнецкого каменноугольного бассейна и включения в Конституцию РФ нового наименования субъекта РФ - Кемеровская область - Кузбасс. Один из центральных экспонатов - мультимедийная голограмма Михайло Волкова, которая рассказывает о важнейших для региона событиях 1721 года - открытии залежей каменного угля.

А Государственный архив Кузбасса презентует электронный каталог документов XVIII-XXI веков "Кузбасс - России кладовая". В числе трех с лишним сотен экспонатов - постановления, приказы, уставы, картографические материалы, фотографии, формулярные списки, церковные метрические записи. Самый ценный образец коллекции - "Доношение Михайлы Волкова в Тобольскую Губернскую канцелярию об обнаружении в террасе на берегу реки Томи в горелой горе пласта каменного угля", датированное 6 июля 1721 года. Подлинник этого документа хранится в Москве, в Российском Государственном архиве Древних актов.