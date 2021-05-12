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12.05.2021 07:29
Рубрика: Общество

Наследство купца Ермолаева

В Кузбассе восстанавливают уникальный памятник архитектуры
Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Неделя - Сибирь № 102(8453)
В городе Гурьевске реставрируют здание краеведческого музея - одного из старейших в Кузбассе. Восстанавливать памятник архитектуры регионального значения, которому уже больше века, начали осенью прошлого года. Его капремонт и оснащение оцениваются в сто с лишним миллионов рублей. Четверть суммы выделил регион, а недостающие средства местные власти надеются собрать при помощи внебюджетных источников. В Фонд развития Гурьевского округа уже поступило больше трех с половиной миллионов рублей.
Купец первой гильдии Наркиз Ермолаев называл себя "хозяином Гурьевска". Фото: Гурьевский краеведческий музей Купец первой гильдии Наркиз Ермолаев называл себя "хозяином Гурьевска". Фото: Гурьевский краеведческий музей
Купец первой гильдии Наркиз Ермолаев называл себя "хозяином Гурьевска". Фото: Гурьевский краеведческий музей

Купец первой гильдии Наркиз Ермолаев не без оснований называл себя "хозяином Гурьевска". Единственный в поселке кирпичный особняк с ажурными декоративными карнизами он построил прямо напротив проходной металлургического завода - "дедушки" Кузнецкого меткомбината. На первом этаже продавались скобяные и хозяйственные товары заводского производства, а на втором - продукты. Ермолаев, человек европейски образованный, жил с семьей в Томске, а торговлю вел в разных уголках Сибири. Держа магазины в Бачатах, Кузнецке, Томске и Барнауле, купец частенько бывал в Гурьевске с проверками (он владел здесь еще конным заводом и мельницей).

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Бойкая торговля в лавке у Ермолаева продолжалась вплоть до Февральской революции 1917-го. А весной того же года купец вместе с семьей бесследно исчез из Гурьевска. В бывшей лавке разместился Совет старост, преобразованный затем в Совет рабочих депутатов. И до 1920 года здание было центром революционных событий, военным штабом, переходившим из рук одной власти в руки другой. Эти стены помнят белогвардейцев, колчаковцев и бойцов Красной армии, анархистов Григория Рогова и партизан Петра Гапузина. Здесь устраивали митинги и собрания, складировали оружие, чинили допросы и расправы.

А в 1920-м бывшая купеческая лавка превращается в Народный дом. Молодежь первой комсомольской ячейки организовала здесь агитбригаду, на первом этаже располагались радио-, духовой и театральный кружки, а на втором - первая в Гурьевске библиотека, подаренная комсомольцам завода красноармейцами. В 1935-м в бывшей лавке купца Ермолаева работал Дом пионеров, а в Великую Отечественную - производственные мастерские ФЗО, где готовили смену уходящим на фронт металлургам.

Почетный гражданин Гурьевска Федор Александров был первым директором краеведческого музей города. Фото: Гурьевский краеведческий музей

После войны в здании открылся универмаг, а чуть позже - городской краеведческий музей. Его директором стал первый почетный гражданин Гурьевска Федор Ильич Александров. "Музей начинался у нас дома, под кроватью", - вспоминала дочь краеведа Светлана Федоровна. Экспонаты горожане находили, собирали и приносили отовсюду. Ведь история Гурьевска, тесно связанного со строительством в 1816 году Гавриловского сереброплавильного завода, уходит корнями в глубокую древность. Задолго до открытия Салаирских серебряных рудников (в 1782 году) благородный металл добывали люди, населявшие Кузнецкую котловину.

Федор Александров вел переписку с Академией наук, сотрудничал с учеными и краеведами, инициировал археологические и палеонтологические раскопки. Экспедиции, в которых участвовали и школьники, обследовали территорию в 780 квадратных километров между Гурьевском и Белово.

Музейные фонды насчитывают более восемнадцати тысяч экспонатов, включая предметы из курганов-могильников, кости и бивни мамонтов, черепа шерстистых носорогов, обнаруженные при раскопках и освоении месторождений угля. Есть в музее и уникальные образцы художественного литья конца XIX - начала XX веков, а также предметы быта и религии местного коренного населения - телеутов. К слову, эта коллекция началась со свадебного наряда невесты и настоящего шаманского бубна с колотушкой. В архивах собраны воспоминания рабочих Гурьевского металлургического, материалы по истории Салаирских рудников, рукописи, фотографии, документы и письма.

Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова
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Вопрос о сохранении музея, который считается символом Гурьевска, подняли еще восемь лет назад - прокурор города обратился в суд с требованием обязать местные власти привести здание в порядок. Его стены и кладка декоративного карниза уже тогда были сильно повреждены, перекрытие второго этажа пришло в аварийное состояние, опорные части балок наполовину сгнили, потолок провис, угрожая обрушиться. Суд обязал администрацию Гурьевского района музей отремонтировать. После этого его второй этаж закрыли для посетителей и персонала.

Открыть обновленный музей с богатой историей планируется уже в этом году. Крышу, чердачные и межэтажные перекрытия, как и фундамент, основательно реконструировали либо заменили. Когда снимали старую кровлю, оттуда выпала стеклянная бутыль с пожелтевшей запиской. "Уж не привет ли от купца Ермолаева?", - мелькнула у кого-то мысль. Но нет, послание потомкам оказалось из 1964 года. Его автор-юморист написал, сколько за время ремонта здания, продолжавшегося два года, было разбито лбов и сломано ног и ребер. Забавная находка может пополнить музейную коллекцию.

- После ремонта музей станет современным пространством, отвечающим последнему слову техники. В планах - создание экспозиций, посвященных промышленному освоению Кузбасса, заслугам меценатов и развитию предпринимательства, - отметил глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев.

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