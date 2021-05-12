В Новосибирской области утвердили алгоритм помощи обманутым дольщикам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление №160-п, которое прописывает алгоритм решения проблем обманутых дольщиков с применением механизма ППК "Фонд". Этот документ ускорит решение проблем дольщиков, которые вложили средства в строительство домов, попавших в единый реестр проблемных объектов.

Как отметил заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков, принятое постановление касается подготовки ходатайств от имени правительства Новосибирской области в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в отношении конкретных проблемных объектов.

В пресс-службе регионального правительства пояснили, что документ уточняет порядок и критерии отбора объектов недвижимости, находящихся в едином реестре проблемных объектов, по которым застройщиком не уплачивались обязательные отчисления в компенсационный фонд ППК "Фонд".

Согласно утвержденному алгоритму подготовку ходатайства осуществляет региональное министерство строительства. В него включаются проблемные объекты, отобранные созданной при министерстве специальной комиссией. Отбор же комиссия проводит на основании ряда критериев: застройщик объекта должен быть признан банкротом с применением параграфа 7 главы IX федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", дом должен фигурировать в едином реестре проблемных объектов, а для его строительства привлекались средства граждан.

- В первоочередном порядке для включения в ходатайство рассматриваются проблемные объекты, застройщики которых ранее других признаны банкротами. Основанием для отказа во включении проблемного дома в ходатайство является несоответствие проблемного объекта хотя бы одному из критериев отбора, - отметили в областном правительстве.

Справка "РГ"

К настоящему времени принято решение о достройке в Новосибирской области семи домов с применением механизма ППК "Фонд". Решение еще по пяти домам ожидается в ближайшие дни. На каждый объект правительство Новосибирской области подготовило ходатайство.