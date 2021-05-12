В Томске рак простаты начали лечить по новому методу

В Томском онкологическом диспансере начали применять новый способ лечения рака предстательной железы - брахитерапию.

По словам медиков, внутритканевое введение источников излучения является самым "молодым" и современным методом радикального лечения онкологических больных.

- Этот метод облучения предстательной железы обладает основным преимуществом - очень высокой избирательностью подведения дозы, - рассказывает заведующая радиологическим отделением Томского областного онкологического диспансера Ирина Пыжова. - При этом воздействие на близлежащие ткани и органы сведено к минимуму. Побочные эффекты отсутствуют или выражены слабо.

Медики также отмечают, что введение источников излучения проводится под эпидуральной анестезией. Благодаря этому у пациента полностью отсутствуют болезненные ощущения при лечении.

По данным томского департамента здравоохранения, сеансы брахитерапии прошли уже два жителя региона, страдающие раком простаты. Сроки их реабилитации после лечения будут значительно сокращены.