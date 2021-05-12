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12.05.2021 12:15
Рубрика: Власть

В томских образовательных учреждениях проверят системы безопасности

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в связи с трагедией в Казани поручил провести внеплановые проверки соблюдения мер безопасности во всех образовательных учреждениях региона.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Глава региона отметил, что целенаправленной работой занимаются все силовые структуры: Росгвардия проверяет охрану школ, МЧС - пожарную безопасность, профилактические мероприятия проводят сотрудники МВД и ФСБ. Однако к этой работе, подчеркнул Сергей Жвачкин, должны подключиться и главы муниципалитетов, и руководители всех образовательных организаций.

Фото: Татьяна Кравченко
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Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в регионе начались проверки на наличие и исправность систем видеонаблюдения, автоматической системы пожарной и охранной сигнализации, целостности ограждений территорий и наличие наружного освещения образовательных организаций. Особое внимание - кнопкам экстренного вызова группы немедленного реагирования. У предприятий, осуществляющих охрану школ, обязательно должна быть лицензия.

Усилен контроль доступа на территорию и в здания образовательных организаций посторонних лиц, а также учащихся и сотрудников организаций с объемными сумками. Запрещен въезд на территорию учреждений личного автотранспорта.

Коллективы школ, техникумов, колледжей, детских садов пройдут дополнительные инструктажи на предмет, как действовать при угрозе совершения экстремистских и террористических актов.

Накануне томский губернатор выразил соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову и всем жителям республики в связи с трагедией, произошедшей 11 мая в одной из казанских гимназий.

- Массовое убийство в казанской гимназии отозвалось болью в сердцах томичей. Выражаю глубокие соболезнования и слова поддержки родителям, потерявшим детей, всем жителям Татарстана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - сказал Сергей Жвачкин.

Глава региона выразил уверенность в том, что будут расследованы все обстоятельства этого вызывающего преступления и сделаны верные выводы, чтобы подобные трагедии не повторялись.

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