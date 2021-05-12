Заказное убийство 20-летней давности раскрыли в Иркутске

Криминалисты Следственного комитета и сотрудники уголовного розыска МВД благодаря ряду совместных мероприятий установили личность предполагаемого убийцы по найму. Возможность задержать подозреваемого появилась у сыщиков лишь через 20 лет после преступления, рассказали в главке СК РФ по Иркутской области.

Осенью 2001 года в квартире дома на улице Ленина в столице региона было обнаружено тело задушенной 39-летней женщины. Следователи возбудили дело об убийстве. Оно оставалось нераскрытым два десятилетия.

Сотрудники областного СК и иркутского управления МВД вновь проанализировали материалы уголовного дела, провели ряд следственно-оперативных мероприятий и задержали подозреваемого - судимого 48-летнего жителя Иркутска.

Как полагают правоохранители, в сентябре 2001 года иркутянин принял предложение приятеля убить некую женщину за вознаграждение. Киллер проник в квартиру жертвы, избил ее и задушил.

Подозреваемый заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение. Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.

Арестованный житель Приангарья дал признательные показания, уточняют в главке МВД по Иркутской области.