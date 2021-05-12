В Чечне обнаружили спрятанный в лесу тайник с боеприпасами

В Чеченской Республике силовики нашли тайник с боеприпасами. Обнаружилась находка в лесу, сообщили "РГ" в пресс-службе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Схрон нашли во время разведовательно-поисковых мероприятий в лесном массиве Ачхой-Мартановского района. В нем обнаружили боеприпасы и взрывчатые вещества. По предварительной версии, найденное преступники спрятали несколько лет назад.

После обследования тайник вместе с содержимым уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности.