Новости

Минэнерго исключило рост тарифов из-за газификации регионов 15:19
Петербург побил 58-летний рекорд по теплу 15:18
Путин обсудит ситуацию на рынке труда 15:17
Новак: Ситуация на топливном рынке стабильна 15:13
СК предъявил обвинение устроившему стрельбу в гимназии в Казани 15:12
Спецборт МЧС с ранеными вылетел в Москву из Казани 15:11
Власти Твери сократили число газетных киосков 15:10
Обновлен состав Правительственного совета по кинематографии 15:08
Минздрав: Все готово к приему пострадавших при стрельбе в Казани детей 15:07
Газету The Washington Post впервые за 140 лет возглавит женщина 15:02
В Петербурге суд оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 миллиона рублей 15:00
Мурашко: Решение о вакцинации россиян "Спутником Лайт" примут на этой неделе 14:53
Мишустин заявил, что за жадность компании должны платить налогами в бюджет 14:45
Песков: Россия призывает Израиль и Палестину к сдержанности 14:43
Патрушев: В 2020 году в СЗФО было предотвращено два теракта 14:42
Голикова: В России нет случаев заболевания индийским штаммом коронавируса 14:37
Песков оценил перспективы законопроекта по обороту оружия 14:35
Новак: Правительство не видит причин в ограничении экспорта топлива 14:28
Строительство омского кадетского училища завершится к осени 2021 года 14:22
Песков заявил об отсутствии планов давать отгул после прививки от COVID-19 14:21
Мэр Кургана ушел в отставку 14:18
Мишустин рассказал, как в молодости работал грузчиком 14:17
Песков: Медведчук не обращался за политическим убежищем 14:16
Начался прием заявок на участие в премии "Жить вместе" 14:16
В Новосибирске банда подростков пойдет под суд за 11 краж и 10 угонов 14:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
12.05.2021 15:20
Рубрика: Культура

"Первая крепость"

В Дагестане сняли фильм о врачах - героях коронавирусной весны 2020 года
Текст: Елена Гриценко
Российская газета - Неделя - Юг России № 102(8453)
В прошлом году Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса регионов России. В апреле-мае 2020-го сообщения республиканского оперативного штаба напоминали сводки с фронта. Ежедневно росло количество заболевших и умерших. По распоряжению президента РФ в республику были направлены бригады врачей из московской больницы в Коммунарке, главного ковидного госпиталя страны, в регионе были развернуты три госпиталя Минобороны РФ. Но все это произошло несколько месяцев спустя после того, как республиканские медики приняли на себя первый удар. О том, как это было, в Дагестане сняли документальный фильм.
Съемки проходили в 1-й городской больнице Махачкалы. Фото: Александр Игнатьев Съемки проходили в 1-й городской больнице Махачкалы. Фото: Александр Игнатьев
Съемки проходили в 1-й городской больнице Махачкалы. Фото: Александр Игнатьев

- Задача фильма - показать, что происходило прошлой весной в республике, с чем сталкивались медицинские работники в "красной зоне", показать все это изнутри. Мы попытались не просто рассказать истории, но и воспроизвести возникавшие ситуации. Съемки проходили в 1-й городской больнице Махачкалы, которая стала одним из главных ковидных госпиталей в Дагестане, - рассказывает продюсер фильма Исрафил Исрафилов.

Фото: iStock
В Кузбассе врачи избавили пенсионерку от гигантской опухоли мозга

В 1-й городской больнице он работает помощником главного врача и возглавляет работу волонтеров. С начала пандемии Исрафил ведет авторский Телеграм-канал, рассказывая о происходящем в больнице, где более двух месяцев врачи и медсестры жили, как в осажденной крепости: не покидали стен лечебного учреждения, не видели близких. Они лечили, спасали, заболевали сами, выздоравливали и снова шли лечить. Фильм так и назвали - "Первая крепость".

Он начинается с умиротворенной картины: горное село, пожилой пастух, стадо овец. Но вот кадр взрывает сирена скорой помощи, и привычной, размеренной жизни приходит конец. Коронавирус добрался до самых отдаленных уголков Дагестана, где не так много возможностей получить медицинскую помощь. За сотни километров заболевших везли в Махачкалу.

- Ежемесячно к нам поступало до 1500 больных со всей республики, - вспоминает Исрафил Исрафилов. - Люди болели и попадали к нам целыми семьями. В фильме наша врач-пульмонолог Саида Гаджиева рассказывает историю первого пациента, которого подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В соседней палате лежала его мать, тоже в тяжелом состоянии. Первыми его словами после отключения от ИВЛ было: "Отведите меня, пожалуйста, к маме". Так мать и сын встретились после недельной разлуки, когда их разделяла только больничная стена и вся пустота небытия.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Режиссеры "Мачо и ботана" снимут фильм о пандемии коронавируса

В 1-й городской могут рассказать сотни таких историй. В фильм вошли немногие из них, самые яркие, самые трогательные.

- Пандемия стала огромной бедой не только для нашей страны, но и для всего мира. В новостях мы снова и снова слышали, как за каждую жизнь борются люди, проявившие особую храбрость в период пандемии, - медики. В нашем кино мы отправимся в Дагестан. Расскажем о врачах и обычных людях, о том, как болезнь смогли победить не только отвага и лекарство, но дружба, сплоченность и солидарность, - говорит режиссер "Первой крепости" Даниил Черногорцев.

Фильм выходит в прокат 15 мая, в Дагестане его покажут в двух кинотеатрах. Жители других регионов также смогут посмотреть этот фильм, сейчас команда ведет переговоры с сервисом "Кинопоиск". Сборы от проката в качестве материальной помощи направят в семьи медиков, работавших в "красной зоне" и погибших во время пандемии.

Всего в Дагестане жертвами коронавируса стали более 50 врачей и медицинских работников.

В регионах Культура Кино и ТВ Документальное кино Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков высоко оценил действия учителей в казанской школе
Мишустин осудил жадность производителей и торгсетей
Голикова исключила возможность локдауна осенью
МИД РФ не назвал имена высылаемых из России сотрудников посольства США
Операторам связи дадут переходный период для регистрации М2М сим-карт
Пять театральных премьер праздничного мая
Ильдар Абдразаков: Опера не знает границ и объединяет людей