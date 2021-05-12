В прошлом году Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса регионов России. В апреле-мае 2020-го сообщения республиканского оперативного штаба напоминали сводки с фронта. Ежедневно росло количество заболевших и умерших. По распоряжению президента РФ в республику были направлены бригады врачей из московской больницы в Коммунарке, главного ковидного госпиталя страны, в регионе были развернуты три госпиталя Минобороны РФ. Но все это произошло несколько месяцев спустя после того, как республиканские медики приняли на себя первый удар. О том, как это было, в Дагестане сняли документальный фильм.

- Задача фильма - показать, что происходило прошлой весной в республике, с чем сталкивались медицинские работники в "красной зоне", показать все это изнутри. Мы попытались не просто рассказать истории, но и воспроизвести возникавшие ситуации. Съемки проходили в 1-й городской больнице Махачкалы, которая стала одним из главных ковидных госпиталей в Дагестане, - рассказывает продюсер фильма Исрафил Исрафилов.

В 1-й городской больнице он работает помощником главного врача и возглавляет работу волонтеров. С начала пандемии Исрафил ведет авторский Телеграм-канал, рассказывая о происходящем в больнице, где более двух месяцев врачи и медсестры жили, как в осажденной крепости: не покидали стен лечебного учреждения, не видели близких. Они лечили, спасали, заболевали сами, выздоравливали и снова шли лечить. Фильм так и назвали - "Первая крепость".

Он начинается с умиротворенной картины: горное село, пожилой пастух, стадо овец. Но вот кадр взрывает сирена скорой помощи, и привычной, размеренной жизни приходит конец. Коронавирус добрался до самых отдаленных уголков Дагестана, где не так много возможностей получить медицинскую помощь. За сотни километров заболевших везли в Махачкалу.

- Ежемесячно к нам поступало до 1500 больных со всей республики, - вспоминает Исрафил Исрафилов. - Люди болели и попадали к нам целыми семьями. В фильме наша врач-пульмонолог Саида Гаджиева рассказывает историю первого пациента, которого подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В соседней палате лежала его мать, тоже в тяжелом состоянии. Первыми его словами после отключения от ИВЛ было: "Отведите меня, пожалуйста, к маме". Так мать и сын встретились после недельной разлуки, когда их разделяла только больничная стена и вся пустота небытия.

В 1-й городской могут рассказать сотни таких историй. В фильм вошли немногие из них, самые яркие, самые трогательные.

- Пандемия стала огромной бедой не только для нашей страны, но и для всего мира. В новостях мы снова и снова слышали, как за каждую жизнь борются люди, проявившие особую храбрость в период пандемии, - медики. В нашем кино мы отправимся в Дагестан. Расскажем о врачах и обычных людях, о том, как болезнь смогли победить не только отвага и лекарство, но дружба, сплоченность и солидарность, - говорит режиссер "Первой крепости" Даниил Черногорцев.

Фильм выходит в прокат 15 мая, в Дагестане его покажут в двух кинотеатрах. Жители других регионов также смогут посмотреть этот фильм, сейчас команда ведет переговоры с сервисом "Кинопоиск". Сборы от проката в качестве материальной помощи направят в семьи медиков, работавших в "красной зоне" и погибших во время пандемии.

Всего в Дагестане жертвами коронавируса стали более 50 врачей и медицинских работников.