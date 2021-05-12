В КБР вандалы испортили памятник с изображением Георгия Победоносца

В селе Озрек Лексенского района Кабардино-Балкарии неизвестные повалили памятник, на котором изображен христианский святой Георгий Победоносец. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по КБР, после этого вандалы отбили часть изображения.

- В ночь на 12 мая 2021 года, неустановленные лица повалили на землю установленный в селении памятник с изображением Георгия Победоносца, после чего твердым предметом, предположительно молотком, отбили часть изображения с лицом всадник, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Сейчас сотрудники СК по республике работают на месте преступления и пытаются установить причастных лиц. Организована доследственная проверка по факту осквернения памятника.