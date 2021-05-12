Сразу пять наград престижного международного конкурса Global Eventex Awards получил праздник выпускников петербургских школ "Алые паруса-2020". При этом в четырех номинациях - "Культурное событие", "Праздничное мероприятие", "Арт-событие" и "Музыкальное событие" - питерское шоу получило "золото". А в номинации "Прямая трансляция" - "серебро". Итог впечатляющий, особенно если учесть, что 37 стран представили на конкурс 561 мероприятие.

"Алые паруса" - единственный в стране праздник, который внесен в реестр мирового событийного туризма. Он рекомендован к посещению почти в двух десятках стран Европейского союза. В прошлом году из-за эпидограничений шоу впервые в истории прошло в онлайн-формате. Чтобы избежать возможного скопления людей на набережных, бригу с алыми парусами изменили традиционный маршрут - вместо Невы он прошел по акватории Финского залива. Зато шоу посмотрели не только россияне, но и жители еще тридцати стран.

- Этот праздник вносит существенный вклад и в увеличение турпотока в Петербург, и в повышение его туристического потенциала. Эффект праздника действует и после него, привлекая новых туристов, - подчеркнул председатель питерского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

В этом году праздник "Алые паруса" пройдет в Северной столице 25 июня.

Кстати, "Алые паруса" впервые были проведены в Ленинграде в 1968 году.