"Алые паруса" - единственный в стране праздник, который внесен в реестр мирового событийного туризма. Он рекомендован к посещению почти в двух десятках стран Европейского союза. В прошлом году из-за эпидограничений шоу впервые в истории прошло в онлайн-формате. Чтобы избежать возможного скопления людей на набережных, бригу с алыми парусами изменили традиционный маршрут - вместо Невы он прошел по акватории Финского залива. Зато шоу посмотрели не только россияне, но и жители еще тридцати стран.
- Этот праздник вносит существенный вклад и в увеличение турпотока в Петербург, и в повышение его туристического потенциала. Эффект праздника действует и после него, привлекая новых туристов, - подчеркнул председатель питерского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
В этом году праздник "Алые паруса" пройдет в Северной столице 25 июня.
Кстати, "Алые паруса" впервые были проведены в Ленинграде в 1968 году.