Воскресенский Смольный собор многие петербуржцы помнят как концертный зал с великолепным органом. Между тем в 2016 году собор передан Русской Православной Церкви, его интерьеры восстанавливаются именно как храма. Он сразу же снова стал главным храмом петербургского студенчества. Многое делает государство (православная святыня - памятник архитектуры), но и прихожане принимают активное участие в работах.

Воскресенский Смольный - не просто бело-голубое чудо архитектора Растрелли, поражающее строгостью и одновременно легкостью форм, но и храм-загадка, важные периоды истории которого соотносились с цифрой 87. Храм был заложен в 1748 году (но есть версия, что еще в допетровские времена здесь стояла церковь), и только через 87 лет, в 1835 году, освящен. В 1922 году, через 87 лет, во время борьбы с церковью и верой закрыт. Первый после закрытия молебен прошел здесь снова через 87 лет - в 2009 году.

Как пояснил Роман Катаев, магистр богословия, помощник настоятеля собора, практически все историческое [церковное] убранство исчезло. От иконостаса - огромного, центральная часть которого была высотой 20 метров, не осталось ровно ничего - ни единого фрагмента (хотя есть сведения, что по крайней мере "остов" иконостаса был здесь еще в 70-х годах минувшего века, но куда он подевался - неизвестно). Поэтому храм стали украшать иконами, которые дарили сами горожане. Это, кстати, старинная традиция - создавать интерьеры по инициативе самих прихожан. Так, например, в Воскресенском соборе появился редкий образ "Мученицы Лидии" (икона большая, высотой один метр, изображение выполнено на сусальном золоте), а по заказу одной из прихожанок на Афоне была написана "Богородица Всецарица". Перед образом часто молятся те, кто страдает онкозаболеванием, или же их родственники.

Будет восстановлен исторический иконостас. Кстати, рассматривались три варианта, каким ему быть. Известно, что существовал проект Растрелли, который не был завершен. Был более поздний проект Василия Стасова, да только не осталось сведений, что именно от него было реализовано. Так что остановились на третьем варианте: иконостасе по проекту Максимилиана Месмахера (XIX век), от него хоть фотографии сохранились. От исторического убранства собора и остался один образ - Богоматери работы Алексея Венецианова (да и тот копия, подлинник - в Русском музее). Интересен он тем, что на иконе изображен сам Смольный собор.

В подвалах собора создадут общегородское культурно-просветительское пространство

Храму помогают не только прихожане, но и студенты. Например, они проводят научные изыскания, разрабатывают очень подробную модель храма в 3D-формате, что поможет при реставрационно-восстановительных работах.

Отдельная тема - подвалы. Подвалы - огромные сводчатые помещения, настолько внушительные, что создается ощущение: здесь был нижний храм собора. Однако историки эту версию опровергают. В подвалах зачищена штукатурка времен социализма, сняты уродливые кабели коммуникаций, и теперь каменная кладка приняла первозданный вид времен Растрелли. При СССР здесь располагалось бомбоубежище. От него оставили мощную металлическую дверь, действующую систему подачи воздуха и простые лампы, освещающие кирпичные стены.

Планируется создать в этих помещениях общегородское культурно-просветительское пространство, частью которого станет музей истории Смольного собора, и, конечно, будут музеефицированны элементы бомбоубежища. Также в подвалах хотят организовать концертный зал.

Приход этого храма - невелик, тем не менее работы продвигаются достаточно быстрыми темпами. Хотя приход совсем молодой, у него появились свои традиции. Например, на Пасху всем в храме раздают крашеные яйца. .