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12.05.2021 19:00
Рубрика: Происшествия

Спящие ячейки не должны проснуться

Николай Патрушев рассказал о тактике террористов
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8454)
С минуты молчания по погибшим в Казани началось в среду выездное совещание секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Само совещание, которое проводилось в Мурманске по поручению президента России, касалось дополнительных мер по профилактике экстремистских и террористических проявлений на Северо-Западе России.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю
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Как отметил Патрушев, актуальность и важность этой темы подтверждается событием, повлекшим гибель учащихся школы в Татарстане. По его словам, сейчас для провоцирования агрессии в молодежной среде пропагандируется преступный образ жизни, культ насилия, маргинальная и криминальная субкультура.

"Только в прошлом году предотвращены две попытки вооруженных нападений подростков на своих одноклассников и учителей - в Республике Коми и в Ленинградской области", - отметил секретарь Совбеза.

В прошлом году спецслужбы предотвратили две попытки вооруженных нападений подростков на своих одноклассников и учителей - в Республике Коми и Ленинградской области

Кроме того, по его данным, в прошлом году количество регистрируемых террористических преступлений на Северо-Западе страны выросло на 28 процентов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, а также в Калининградской области, где в марте был предотвращен теракт на электроподстанции. Патрушев также напомнил, что в 2017 году произошел теракт в Санкт-Петербургском метро. В 2018 году - взрыв в здании УФСБ по Архангельской области.

Кроме того, секретарь СБ РФ сообщил, что в 2019 году на территории округа было предотвращено три теракта, а в 2020 году был предотвращен еще один - в торговом центре в Мурманске.

Патрушев также обратил внимание участников совещания на то, что усилившаяся террористическая активность на территории России - это во многом следствие деятельности вербовщиков международных организаций террористов. По его словам, эмиссары МТО не оставляют попыток формирования в России "спящих" ячеек и привлечения новых членов, особенно из числа приверженцев радикального ислама.

Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры
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Как отметил секретарь Совбеза, целевой группой для вербовщиков выступает в основном молодежь и мигранты, которые имеют склонность к антисоциальному поведению.

По мнению Патрушева, на усиление межэтнической напряженности, распространение ксенофобии и экстремизма влияет продвижение иностранными НПО прозападных либеральных ценностей, сепаратистских настроений и различного рода ложной информации. В том числе о якобы существующем ущемлении прав коренных малочисленных народов.

Примеры такой подрывной деятельности выявлены в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областях.

В то же время секретарь Совбеза признал, что нарастание экстремистских настроений в основном связано с усталостью граждан от введенных ограничений, а еще с негативным отношением к мигрантам, в том числе из-за резонансных преступлений.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Власть Безопасность Президент Совет Безопасности СЗФО Вербовка в террористические организации

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