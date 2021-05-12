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12.05.2021 14:35
Рубрика: Общество

"Дуся Агрегат": импровизация всегда смешнее

Текст: Алексей Михайлов (Коми)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 102(8453)
Трус, Балбес, Бывалый, бабушка-сторож и даже спортсменка Дуся Агрегат - все эти персонажи отыскались в небольшом селе Кельчиюр Ижемского района Республики Коми. Во время пика пандемийной самоизоляции устраивать массовые мероприятия было нельзя, но души сельчан требовали праздника. Тогда группа наиболее активных пенсионеров решила снять видеоклип-пародию "Едем в соседнее село на дискотеку".
Фото: Архив Дома культуры Кельчиюра Фото: Архив Дома культуры Кельчиюра
Фото: Архив Дома культуры Кельчиюра

Незамысловатый пятиминутный ролик, в котором бодрые бабушки тормозят запряженные лошадью сани и отправляются веселиться, получился очень забавным. В соцсетях он набрал уже более 20 тысяч просмотров. Очень неплохой результат для жителей села, где живет всего 470 человек. Стало понятно, что необходимо продолжать. Теперь слава о видеороликах Келичиюра выплеснулась далеко за пределы Коми.

Фото: Рамиль Ситдиков \ РИА Новости
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Главный вдохновитель - Елена Филиппова, художественный руководитель сельского Дома культуры. Она сама придумывает сюжеты, снимает и монтирует ролики, распределяет роли.

- Возраст наших актеров - за шестьдесят, - рассказывает Елена Филиппова. - Когда идут на съемку - хромают. Но перед объективом камеры они предстают во всей красе, забывают обо всем.

- Когда долго сидишь дома, чего-то не хватает, - делится Лия Филиппова, которая снялась в том самом первом ролике про дискотеку. - Когда началась съемка клипов, мы радовались как дети.

Очень порадовала жителей Кельчиюра пародия на клип "Дуся Агрегат" из альбома "Атас" группы "Любэ". Сельские спортсменки, которые бодро поднимают деревянную штангу, ударами ладоней колют дрова, таскают на буксире автомобиль и увлеченно лупят боксерскую грушу, заставят улыбнуться кого угодно.

- Планировали на 23 февраля снять клип "Мужиков надо любить", но погода в январе и феврале была очень морозная, температура опускалась за минус сорок, - продолжает Елена Филиппова. - И все же мы на Рождество сняли небольшой святочный ролик при минус тридцати шести. Бабушкам было хорошо - они имели возможность двигаться, а у меня руки к камере примерзли.

Самый свежий ролик "съемочная группа" обнародовала в апреле. Это уже более серьезное произведение - видеопародия на нестареющий шедевр советского кинематографа "Операция ..Ы.. и другие приключения Шурика". Все как полагается - незадачливых воришек волокут на веревке за снегоходом, бабушка-сторож дремлет в обнимку с ружьем. Пытались привлечь к затее местного участкового, но он не согласился сниматься, правда, предоставил свой автомобиль и даже форму. В роли милиционера пришлось выступить заведующему клубом Николаю Филиппову.

Елена говорит, что съемки обходятся без репетиций, поскольку импровизация лучше передает эмоции, получается смешнее. Кстати, районный совет ветеранов оценил инициативу и поблагодарил "режиссера" за новые методы работы с гражданами пожилого возраста.

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