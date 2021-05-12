Петербург побил 58-летний рекорд по теплу

Воздух в Петербурге 12 мая прогрелся до 26,7 градуса, такого в Северной столице не было уже 58 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова.

Причем нельзя исключать, что температурный рекорд 1963 года будет еще сильнее побит. На улицах светит солнце, воздух продолжает нагреваться.

Потепление в Петербург пришло после рекордного похолодания, обусловленного активностью циклона, пришедшего из Европы.

Сейчас Северная столица оказалась во власти антициклона, чем и обусловлено повышение температуры. По оценкам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, сейчас погода в Петербурге значительно теплее климатической нормы и соответствует скорее июльским показателям.