Исторический центр Петербурга - это не только дворцы и парки, но и темные дворы-колодцы, и слепые стены фасадов. Сделать старую застройку более привлекательной призван проект по размещению световых инсталляций на брандмауэрах. С недавних пор на стене одного из василеостровских домов по вечерам появляется полотно "Фантазия" Кузьмы Петрова-Водкина. И это уже третье "световое граффити" в городе.

Идея как-то расцветить глухие высокие стены фасадов - давняя. Самый простой вариант - граффити. Художников, желающих расписать брандмауэр, в Петербурге много. Стоит это немного, но абсолютно нереализуемо на зданиях - объектах культурного наследия.

На этом фоне проект световых инсталляций выглядит выигрышно. Фасад не затрагивается никак, а картину, проекция которой выведена на стену, можно легко поменять на другую либо отключить вовсе. Все, что нужно, - это установить на противоположной стене проектор со светодиодными источниками света. Оптическая система позволяет получить четкий световой поток и, соответственно, качественное, до мельчайших деталей, изображение. Техника готова к работе в любых погодных условиях, включая затяжные петербургские дожди.

Первой световой инсталляцией стал портрет Федора Достоевского на брандмауэре дома в Кузнечном переулке, где расположен музей писателя. Второй - портрет изобретателя электрического трамвая Федора Пироцкого. Его можно увидеть рядом с трамвайным парком в Московском районе. Что касается полотна Петрова-Водкина, то и в этом случае выбор оправдан с исторической точки зрения: художник долгое время жил в Северной столице, десять лет - как раз на Васильевском острове. Кстати, сама картина "Фантазия", выбранная для инсталляции, находится в Русском музее, с которым идет сотрудничество в рамках проекта.

В этом году в Петербурге появятся еще 15 световых инсталляций различной тематики. Одна из обсуждаемых тем - утраченные храмы. Некоторые проекции могут включаться на небольшой промежуток времени и быть приурочены к памятным датам и праздникам.

- Подобные световые инсталляции широко распространены в Европе, США, Канаде. Они не только украшают город, но могут нести и социальную функцию. Например, в Монреале есть проекции, созданные в память погибших от коронавируса, - считает Михаил Виленский, эксперт по градостроению. - Инсталляции ни в коем случае не противоречат градостроительным традициям Петербурга, не нарушают законодательства об охране памятников культуры. Их можно проецировать и на промышленные строения, и на дома спальных районов. Главное - не уйти в коммерцию, то есть не использовать их для рекламы, за исключением социальной, и соблюдать баланс. Можно так же, как делают в других странах, располагать на световых полотнах QR-коды, с помощью которых горожанин или турист смогут прослушать интересную информацию о художнике.

В организации, обслуживающей инсталляции, пояснили: световые проекции включаются одновременно с городским освещением и работают с вечера до утра в зависимости от светового дня.

Кстати

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга проводит опрос горожан по поводу размещения световых проекций. Своими мыслями насчет тематики изображений и задействованных стен можно поделиться, отправив письмо на projection@kga.gov.spb.ru до 30 июня 2021 года.

По итогам опроса, а также сбора предложений от администраций районов предполагается скорректировать адресный перечень для размещения светопроекций. Реализация каждого проекта предполагает обязательное согласие жителей домов.