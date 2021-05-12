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12.05.2021 10:46

Споткнулись о кикшеринг

Стихийные парковки электросамокатов создают помехи для движения и возмущают пешеходов
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 101(8452)
Самокаты и велосипеды на тротуарах Северной столицы давно и справедливо вызывают возмущение горожан. С участием пешеходов и "средств индивидуальной мобильности" - так в законе хотят обозначить весь строго индивидуальный транспорт, включая сегвеи и гироскутеры - уже произошло несколько трагических случаев. Однако наступление теплой погоды вскрыло еще одну проблему - стихийные парковки на тротуарах.

Понятно, что операторы кикшеринга стараются разместить самокаты поближе к местам скопления народа, в первую очередь у станций метро. Но такие стихийные парковки приходится обходить, создаются заторы, особенно у пешеходных переходов.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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- Напротив станции метро "Улица Дыбенко" обычно припаркованы больше десятка электросамокатов, - возмущается жительница Веселого Поселка Ирина Андреева. - Но там же останавливаются нелегальные такси, которые набирают пассажиров в Кудрово и Новый Оккервиль. Вечером очередь иногда растягивается человек на пятьдесят, и самокаты очень мешают.

В социальных сетях петербуржцы рассказывают, что переставить даже одну мешающую "табуретку на колесах" очень сложно - устройство подает громкий и неприятный звуковой сигнал, это привлекает внимание и может спровоцировать конфликт. А заниматься освобождением или хотя бы упорядочиванием припаркованных чужих самокатов и вовсе никто не будет.

В Петербурге сейчас около десятков компаний, которые предоставляют услуги кикшеринга. Их представители сходятся на том, что неаккуратная парковка - вина прежде всего самих пользователей. Исправлять такие небрежности, предположительно, могут скауты - но их или нужно держать на каждой "точке", или оборудовать ее видеонаблюдением, или кто-то должен сообщить. К примеру, на сайте одного из крупных операторов, который работает не только в городе на Неве, есть объявление: "Если уже установленная нами парковка мешает - мы всё понимаем и готовы перенести ее к конкурентам" - и активная кнопка "Уберите парковку". И это только подтверждает, что проблема есть. Другая компания вообще отказалась от кикшеринга, у них - прокат и аренда самокатов.

- Наши самокаты стоят в гараже, люди берут их в одном месте и туда же возвращают, - рассказал владелец и основатель компании Samokat.Сity. - В этом есть определенные минусы, но очень много плюсов. Наши самокаты - всегда сухие и чистые, они регулярно проходят техосмотр, мы обязательно проводим инструктаж, и потому у наших клиентов на общем фоне меньше травм.

Фото: iStock
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Проблема возникает еще и потому, уверены сами пользователи, что за нарушение нет наказания.

- Когда водителей стали штрафовать, если они не пропускают пешехода на переходе, все вдруг стали предельно вежливыми, - рассказал корреспонденту "РГ" пользователь прокатного электросамоката Виктор Родничев. - Но для самоката нет единых правил, даже в ПДД он сегодня приравнивается к пешеходу, хотя современные могут развивать скорость до 50 километров в час.

В структурах Смольного, кажется, тоже пока не совсем понимают, как можно регулировать эту проблему на уровне города. С 12 апреля полномочия по управлению парковками и центр транспортного планирования перешли из состава комитета по развитию транспортной инфраструктуры в комитет по транспорту Санкт-Петербурга. Там с новым хозяйством еще осваиваются. Вчера там проводилось совещание, посвященное в том числе и вопросу стихийных парковок, но на момент сдачи номера в печать чиновники не были готовы прокомментировать его итоги.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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